Раскрыто, какие силовые полномочия готовятся дать разведке Германии

Принятие таких решений будет возможно только при введении особого положения. Его должен объявить недавно созданный Совет национальной безопасности в случае выявления систематической угрозы Германии или ее союзникам. После этого действия БНД потребуется одобрить парламентским комитетом по контролю за спецслужбами большинством в две трети голосов. Под угрозой в проекте понимаются подготовка к войне со стороны другого государства или резкое усиление гибридных атак.