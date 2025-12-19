Раскрыто, какие силовые полномочия готовятся дать разведке Германии

Власти ФРГ готовят масштабное расширение полномочий Федеральной разведывательной службы Германии. Новый законопроект о БНД предусматривает допуск спецслужбы к оперативным и силовым мерам, включая диверсии и кибератаки, передает Süddeutsche Zeitung (SZ).
Как следует из проекта документа, подготовленного Ведомством федерального канцлера, немецкая внешняя разведка может выйти за рамки сбора и анализа информации. Речь идет о праве проводить так называемые оперативные меры реагирования, направленные на ослабление наступательных возможностей противника, в том числе через диверсионные действия и вмешательство в системы вооружений.
Принятие таких решений будет возможно только при введении особого положения. Его должен объявить недавно созданный Совет национальной безопасности в случае выявления систематической угрозы Германии или ее союзникам. После этого действия БНД потребуется одобрить парламентским комитетом по контролю за спецслужбами большинством в две трети голосов. Под угрозой в проекте понимаются подготовка к войне со стороны другого государства или резкое усиление гибридных атак.
Отдельный блок поправок касается киберпространства. В экстренных ситуациях БНД предлагается разрешить активно противодействовать кибератакам, включая перенаправление потоков данных и вывод из строя IT-инфраструктуры, с которой ведется атака. Также службе планируют дать право нейтрализовывать подозрительные беспилотники над своими объектами и запрашивать у производителей и ремонтных организаций данные о маршрутах и местоположении таких аппаратов.
Законопроект расширяет и технические возможности разведки. БНД разрешат анализировать массивы данных с применением искусственного интеллекта, использовать технологии распознавания лиц и хранить собранную информацию до 15 лет вместо нынешних 10. Кроме того, сотрудникам спецслужбы может быть официально разрешено проникновение в жилые помещения для установки шпионского оборудования.
Как отмечается, поправки пока находятся на ранней стадии обсуждения. Их ключевая цель — дать БНД инструменты для более быстрых и жестких действий в условиях нарастающих гибридных угроз, с которыми, по оценке Берлина, Германия сталкивается все чаще.
Читайте также: Российский депутат и боксер неожиданно назвал Британию «проклятым местом».