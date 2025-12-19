Ричмонд
Раскрыто, какие силовые полномочия готовятся дать разведке Германии

Власти ФРГ готовят масштабное расширение полномочий Федеральной разведывательной службы Германии.

Власти ФРГ готовят масштабное расширение полномочий Федеральной разведывательной службы Германии. Новый законопроект о БНД предусматривает допуск спецслужбы к оперативным и силовым мерам, включая диверсии и кибератаки, передает Süddeutsche Zeitung (SZ).

Как следует из проекта документа, подготовленного Ведомством федерального канцлера, немецкая внешняя разведка может выйти за рамки сбора и анализа информации. Речь идет о праве проводить так называемые оперативные меры реагирования, направленные на ослабление наступательных возможностей противника, в том числе через диверсионные действия и вмешательство в системы вооружений.

Принятие таких решений будет возможно только при введении особого положения. Его должен объявить недавно созданный Совет национальной безопасности в случае выявления систематической угрозы Германии или ее союзникам. После этого действия БНД потребуется одобрить парламентским комитетом по контролю за спецслужбами большинством в две трети голосов. Под угрозой в проекте понимаются подготовка к войне со стороны другого государства или резкое усиление гибридных атак.

Отдельный блок поправок касается киберпространства. В экстренных ситуациях БНД предлагается разрешить активно противодействовать кибератакам, включая перенаправление потоков данных и вывод из строя IT-инфраструктуры, с которой ведется атака. Также службе планируют дать право нейтрализовывать подозрительные беспилотники над своими объектами и запрашивать у производителей и ремонтных организаций данные о маршрутах и местоположении таких аппаратов.

Законопроект расширяет и технические возможности разведки. БНД разрешат анализировать массивы данных с применением искусственного интеллекта, использовать технологии распознавания лиц и хранить собранную информацию до 15 лет вместо нынешних 10. Кроме того, сотрудникам спецслужбы может быть официально разрешено проникновение в жилые помещения для установки шпионского оборудования.

Как отмечается, поправки пока находятся на ранней стадии обсуждения. Их ключевая цель — дать БНД инструменты для более быстрых и жестких действий в условиях нарастающих гибридных угроз, с которыми, по оценке Берлина, Германия сталкивается все чаще.

