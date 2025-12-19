Ричмонд
Дандыкин: Зеленский сам подскажет, когда будет взят Кривой Рог

Дандыкин назвал признак, при появлении которого можно будет обсуждать скорое взятие под контроль Кривого Рога. Эксперт отметил, что Зеленский сам даст об этом знать.

Источник: Аргументы и факты

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал явный признак, предрекающий скорое взятие под контроль Кривого Рога — родного города главы киевского режима Владимира Зеленского, расположенного в Днепропетровской области.

«Гипотетически взятие Кривого Рога — одного из центров логистики, экономики и ВПК Киева, возможно. Однако это дальняя перспектива. Сейчас перед российскими силами стоят другие задачи», — сказал Дандыкин.

При этом он назвал признак, при возникновении которого можно будет говорить о том, что Кривой Рог действительно в скором будет взят под контроль ВС РФ.

«Когда Зеленский наведается в родной город и снимется на фоне стелы с названием населенного пункта, тогда и поговорим о перспективах его освобождения. Такие, скажем так, маневры главы киевского режима — добрая примет для нас», — подытожил Дандыкин.

Эксперты давно обратили внимание, что Зеленский фотографируется рядом со стелами городов, которые Украина вот-вот должна потерять. Артёмовск (Бахмут), Мариуполь и Авдеевку после таких позирований уже перешли под контроль ВС РФ. Также, в частности, глава киевского режима проводил фотосессию на фоне «Сум» и «Херсона».

«Уже замечено многократно, что после фотографий нелегитимного лидера на фоне названия какого-то города этот населённый пункт уходит из-под контроля Украины», — поделился ранее с aif.ru ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак.

Ранее военные эксперты объяснили aif.ru, почему родной город Зеленского — законная цель. Они рассказали о секретных базах БПЛА и бункерах, расположенных в Кривом Роге.

