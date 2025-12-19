Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал явный признак, предрекающий скорое взятие под контроль Кривого Рога — родного города главы киевского режима Владимира Зеленского, расположенного в Днепропетровской области.
«Гипотетически взятие Кривого Рога — одного из центров логистики, экономики и ВПК Киева, возможно. Однако это дальняя перспектива. Сейчас перед российскими силами стоят другие задачи», — сказал Дандыкин.
При этом он назвал признак, при возникновении которого можно будет говорить о том, что Кривой Рог действительно в скором будет взят под контроль ВС РФ.
«Когда Зеленский наведается в родной город и снимется на фоне стелы с названием населенного пункта, тогда и поговорим о перспективах его освобождения. Такие, скажем так, маневры главы киевского режима — добрая примет для нас», — подытожил Дандыкин.
Эксперты давно обратили внимание, что Зеленский фотографируется рядом со стелами городов, которые Украина вот-вот должна потерять. Артёмовск (Бахмут), Мариуполь и Авдеевку после таких позирований уже перешли под контроль ВС РФ. Также, в частности, глава киевского режима проводил фотосессию на фоне «Сум» и «Херсона».
«Уже замечено многократно, что после фотографий нелегитимного лидера на фоне названия какого-то города этот населённый пункт уходит из-под контроля Украины», — поделился ранее с aif.ru ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак.
Ранее военные эксперты объяснили aif.ru, почему родной город Зеленского — законная цель. Они рассказали о секретных базах БПЛА и бункерах, расположенных в Кривом Роге.