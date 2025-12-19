Выяснилось, как в Японии отреагировали на разговоры о ядерном оружии

Бывший министр обороны Японии Гэн Накатани призвал власти страны дать официальную и жесткую оценку заявлениям о необходимости обладания ядерным оружием, прозвучавшим со стороны представителя канцелярии премьер-министра. Инцидент вызвал резонанс в политических кругах и поставил под сомнение приверженность Токио прежнему курсу.
Комментируя ситуацию в штаб-квартире Либерально-демократической партии, Накатани указал на недопустимость подобных высказываний. По его словам, подобные темы не могут обсуждаться легкомысленно и требуют немедленной реакции со стороны правительства, передает Kyodo.
Ранее СМИ сообщило, что один из представителей канцелярии премьер-министра Японии Санаэ Такаити, курирующий вопросы национальной безопасности, в неофициальной беседе допустил возможность необходимости для страны иметь собственное ядерное оружие. Общение проходило на условиях непубличности, однако редакция сочла важным обнародовать содержание разговора.
По данным агентства, чиновник аргументировал свою позицию тем, что в критической ситуации государству в конечном итоге приходится рассчитывать только на собственные силы. При этом он признал, что реализация подобного шага крайне сложна и не может быть осуществлена быстро или формально. Также уточнялось, что вопрос пересмотра трех безъядерных принципов с премьер-министром не обсуждался, а сама тема способна вызвать раскол в обществе.
Подобные заявления резко расходятся с официальной позицией Токио. Япония остается единственной страной, пережившей атомные бомбардировки, и на протяжении десятилетий последовательно выступает за формирование мира без ядерного оружия.
Действующая государственная политика основывается на принципах не обладать, не производить и не размещать ядерное оружие. В рамках этой линии США не размещают ядерные боеприпасы на японских военных базах, а корабли с таким вооружением не заходят в порты страны.
Читайте также: Российский депутат и боксер неожиданно назвал Британию «проклятым местом».