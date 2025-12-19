Выяснилось, как в Японии отреагировали на разговоры о ядерном оружии

По данным агентства, чиновник аргументировал свою позицию тем, что в критической ситуации государству в конечном итоге приходится рассчитывать только на собственные силы. При этом он признал, что реализация подобного шага крайне сложна и не может быть осуществлена быстро или формально. Также уточнялось, что вопрос пересмотра трех безъядерных принципов с премьер-министром не обсуждался, а сама тема способна вызвать раскол в обществе.