Мерц назвал условие разморозки российских активов

Украина получит от Европейского союза беспроцентный кредит, который должна будет вернуть только после того, как Россия выплатит так называемую «компенсацию». Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, слова которого приводит агентство Reuters.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны ЕС договорились выделить Украине помощь в размере 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы.
Мерц уточнил, что замороженные российские активы будут удерживаться до тех пор, пока Москва не произведёт выплаты в пользу Киева.
Ранее стал известен новый план ЕС по финансированию Киева.
