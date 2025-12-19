Мерц: Активы РФ разморозят, когда Россия выплатит Украине компенсацию

«Украине придётся погасить кредит только в том случае, если Россия выплатит компенсацию», — приводит слова немецкого канцлера Reuters.
По его словам, активы РФ будут заморожены до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию Киеву.
Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о договорённости предоставить Украине финансовую помощь в размере 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы. В его заявлении не раскрывалось, предполагает ли утверждённая схема использование средств из замороженных российских активов, однако, как указали СМИ, активы Москвы пока трогать не будут.
