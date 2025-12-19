Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц: Активы РФ разморозят, когда Россия выплатит Украине компенсацию

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что предоставляемый Украине кредит от Евросоюза будет беспроцентным, а обязательства по его возврату возникнут только после того, как Россия выплатит Киеву компенсации. По его словам, именно эти выплаты станут источником для погашения долга.

Источник: Life.ru

«Украине придётся погасить кредит только в том случае, если Россия выплатит компенсацию», — приводит слова немецкого канцлера Reuters.

По его словам, активы РФ будут заморожены до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию Киеву.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о договорённости предоставить Украине финансовую помощь в размере 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы. В его заявлении не раскрывалось, предполагает ли утверждённая схема использование средств из замороженных российских активов, однако, как указали СМИ, активы Москвы пока трогать не будут.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше