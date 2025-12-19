Токаев встретился с губернатором Токио

«Глава государства провел встречу с губернатором Токио Юрико Коикэ. Собеседники обсудили вопросы сотрудничества в сфере цифровизации, развития технологий Smart city, искусственного интеллекта, устойчивого развития города, внедрения инновационных решений в городское управление», — говорится в сообщении.
Также обсуждались меры по формированию более комфортной, экологически устойчивой, безопасной и инклюзивной городской среды для жителей и гостей мегаполисов.
Глава государства отметил значительный потенциал взаимодействия двух столиц в сфере внедрения искусственного интеллекта в системы городского управления.
«В ходе встречи Касым-Жомарту Токаеву была представлена концепция Smart city города Токио, которая подразумевает использование передовых технологий для повышения качества жизни, эффективности управления и устойчивого развития», — добавили в Акорде.