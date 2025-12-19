Жители Челябинской области записали видеообращение к Путину: «Больше нет веры»

Жители Кыштыма (Челябинская область) записали видеообращение к Владимиру Путину, повод — многолетняя задержка газификации домов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Люди говорят, в 2022 году заключили с АО «Газпром газораспределение Челябинск» договоры на технологическое присоединение домовладений в рамках федеральной программы догазификации.
Сроки выполнения работ истекли в июле 2025 года, однако обязательства до сих пор не выполнены.
«Мы так и не дождались обещанной местными властями догазификации частного сектора. Это не просто обещания, за ними — холод в домах, замерзающие дети и старики, участники специальной военной операции. Больше нет веры», — отмечают кыштымцы.
Утверждается, что попытки решить проблему через доступные инстанции не увенчались успехом. Так, в прокуратуре города жителям подтвердили, что строительство сетей до домовладений завершено, однако пуск газа задерживается «из-за отсутствия пропускной способности на газораспределительной станции “Кыштым” до 2026 года».
УФАС по Челябинской области сообщило им, что «новый срок исполнения обязательств по договору может быть отодвинут до 19 июля 2028 года», признав, что изначально установленный в договорах срок был определен неверно.
«Мы чувствуем себя обманутыми системами, которые должны нас защищать. Сначала нам говорят одно, потом — другое, а в итоге выходит, что мы можем ждать газа еще три года», — заявляют авторы обращения.
Они надеются, что вмешательство президента России поможет сдвинуть ситуацию с «мертвой точки», заставит обеспечить выполнение взятых на себя государством и компанией «Газпром» социальных обязательств по газификации.