Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон предложил Европе возобновить диалог с Путиным

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе было бы «полезно» возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным, его слова приводит AFP.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: Reuters

«Я считаю, что в наших интересах как европейцев и украинцев найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии», — сказал Макрон.

Он добавил, что европейцы должны найти способ для этого «в ближайшие недели».

В июле между Путиным и Макроном впервые за три года состоялись телефонные переговоры. Лидеры двух стран обсудили украинский конфликт, эскалацию между Ираном и Израилем, а также удары США по иранским ядерным объектам. Стороны согласились поддерживать контакт для координации позиций по Ближнему Востоку.

Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, состоявшийся телефонный разговор между Путиным и Макроном был содержательным. По данным агентства France Press со ссылкой на Елисейский дворец, от Парижа поступило подтверждение намерения продолжить диалог с Москвой.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше