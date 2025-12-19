Макрон предложил Европе возобновить диалог с Путиным

«Я считаю, что в наших интересах как европейцев и украинцев найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии», — сказал Макрон.
Он добавил, что европейцы должны найти способ для этого «в ближайшие недели».
В июле между Путиным и Макроном впервые за три года состоялись телефонные переговоры. Лидеры двух стран обсудили украинский конфликт, эскалацию между Ираном и Израилем, а также удары США по иранским ядерным объектам. Стороны согласились поддерживать контакт для координации позиций по Ближнему Востоку.
Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, состоявшийся телефонный разговор между Путиным и Макроном был содержательным. По данным агентства France Press со ссылкой на Елисейский дворец, от Парижа поступило подтверждение намерения продолжить диалог с Москвой.