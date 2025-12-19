Макрон предложил Европе возобновить диалог с Путиным

В июле между Путиным и Макроном впервые за три года состоялись телефонные переговоры. Лидеры двух стран обсудили украинский конфликт, эскалацию между Ираном и Израилем, а также удары США по иранским ядерным объектам. Стороны согласились поддерживать контакт для координации позиций по Ближнему Востоку.