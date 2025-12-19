Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский не сможет вывести войска с территории Донбасса. Ему не позволят европейцы и националисты. Об этом заявил председатель «Другой Украины» Виктор Медведчук в статье «Смотрим.ру».
Политик отметил, что «союзники» Киева настроены решительно. Он подчеркнул, что на нелегитимного украинского главы обрушатся все военные силы, которые преумножались с 2019 года.
«Чтобы отвести войска хоть на метр, нужно вступить в конфронтацию с партией войны, а у политического клоуна никогда не было сил это сделать», — заключил Виктор Медведчук.
По словам Зеленского, США и Украина не смогли решить вопросы по территориям Донбасса и управлению Запорожской атомной электростанцией. Он отметил, что диалог ведется.