Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведчук заявил, что националисты и ЕС не дадут Зеленскому вывести ВСУ из ЛДНР

Медведчук сообщил, что Зеленский не сможет вывести войска из Донбасса из-за украинских националистов и Европы.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский не сможет вывести войска с территории Донбасса. Ему не позволят европейцы и националисты. Об этом заявил председатель «Другой Украины» Виктор Медведчук в статье «Смотрим.ру».

Политик отметил, что «союзники» Киева настроены решительно. Он подчеркнул, что на нелегитимного украинского главы обрушатся все военные силы, которые преумножались с 2019 года.

«Чтобы отвести войска хоть на метр, нужно вступить в конфронтацию с партией войны, а у политического клоуна никогда не было сил это сделать», — заключил Виктор Медведчук.

По словам Зеленского, США и Украина не смогли решить вопросы по территориям Донбасса и управлению Запорожской атомной электростанцией. Он отметил, что диалог ведется.