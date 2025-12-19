Орбан назвал беспроцентный кредит ЕС для Киева потерянными деньгами

«Хорошо, что мы не участвуем. Потерянные деньги», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита. Видео опубликовано на его странице в соцсети.
Ранее страны ЕС утвердили объём финансовой помощи Киеву на ближайшие два года. По данным председателя Европейского совета Антониу Кошты, Украина получит 90 млрд евро в 2026 и 2027 годах. Указанная сумма совпадает с резервным планом Еврокомиссии, который предполагает привлечение общих заёмных средств ЕС, а не прямое изъятие активов РФ.
