Символ суверенитета: флаг СССР с острова Врангеля передан музею Тихоокеанского флота

В Военно-историческом музее Тихоокеанского флота во Владивостоке прошла церемония передачи исторического флага — первого флага СССР, поднятого на острове Врангеля в 1924 году. Этот акт закрепил суверенитет советского государства над арктическим архипелагом, сообщила пресс-служба ТОФ.
«Флаг был доставлен во Владивосток в октябре текущего года экипажем гидрографического судна Тихоокеанского флота “Антарктида”. Судно обеспечивало поход к острову Врангеля мемориальной экспедиции, посвященной 100-летию подъёма Государственного флага на острове, а также 180-летию Русского географического общества», — говорится в сообщении.
В экспедиции приняли участие потомки участников исторической миссии 1924 года. На острове они подняли реплику оригинального флага, извлекли из бетонного сооружения капсулу с письмом, заложенную в 1974 году, и заложили новую капсулу времени — на 50 лет вперёд.
В церемонии передачи флага участвовали заместитель командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Дмитрий Артёмов, члены научной экспедиции и экипаж судна «Антарктида».
Заведующий музеем Евгений Журавлёв поблагодарил участников экспедиции и сообщил, что флаг станет одним из центральных экспонатов юбилейной выставки, приуроченной к 295-летию Тихоокеанского флота, которое будет отмечаться в 2026 году.