В ЕС назвали источник для займа Украине

Он напомнил, что ранее ЕС принял решение не возвращать России её активы до прекращения «агрессии», а теперь утвердил финансовую помощь Киеву. Кошта подчеркнул, что кредит будет предоставлен в срочном порядке для покрытия неотложных потребностей Украины, а его возврат станет обязательным только после выплаты Россией репараций.