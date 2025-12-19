В ЕС назвали источник для займа Украине

Он напомнил, что ранее ЕС принял решение не возвращать России её активы до прекращения «агрессии», а теперь утвердил финансовую помощь Киеву. Кошта подчеркнул, что кредит будет предоставлен в срочном порядке для покрытия неотложных потребностей Украины, а его возврат станет обязательным только после выплаты Россией репараций.
При этом Евросоюз оставляет за собой право использовать замороженные российские активы для погашения этого кредита.
Ранее Мерц назвал условие разморозки российских активов.
