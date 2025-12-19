Ричмонд
В ЕС назвали источник для займа Украине

Евросоюз одобрил предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы, обеспеченного бюджетом ЕС, с возможностью его последующего возмещения за счёт замороженных российских активов.

Евросоюз одобрил предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы, обеспеченного бюджетом ЕС, с возможностью его последующего возмещения за счёт замороженных российских активов. Об этом заявил председатель Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита Евросовета.

Он напомнил, что ранее ЕС принял решение не возвращать России её активы до прекращения «агрессии», а теперь утвердил финансовую помощь Киеву. Кошта подчеркнул, что кредит будет предоставлен в срочном порядке для покрытия неотложных потребностей Украины, а его возврат станет обязательным только после выплаты Россией репараций.

При этом Евросоюз оставляет за собой право использовать замороженные российские активы для погашения этого кредита.

Ранее Мерц назвал условие разморозки российских активов.

