Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Одна фраза Путина заставила паниковать европейцев: что сказал президент

Welt: Путин напугал политиков Европы заявлением о «подсвинках».

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры испуганы реакцией президента РФ Владимира Путина после резких слов о «подсвинках». Об этом сообщает немецкий телеканал Welt.

Ведущая телеканала заявила, что в Европейском союзе обсуждается множество вопросов, включая нарастающие угрозы. Она подчеркнула, что многие из них «испугались того, что он сказал».

«Европе действительно приходиться терпеть в данной ситуации», — призналась ведущая.

Ранее российский лидер буквально прошелся по «европейским подсвинкам». Подобное заявление прозвучало 17 декабря в рамках итоговой коллегии Минобороны РФ.

Так Путин сообщил, что США и ряд европейских стран верили в быстрый успех силовой стратегии и надеялись быстро ослабить и разрушить Россию.

Президент добавил, что РФ твердо стоит на своем в вопросах безопасности и настаивает на решении Запада выполнения обещаний не расширять НАТО. Любое движение альянса к границам РФ, по его словам, вызывает глубокую озабоченность.

Однако в попытке дословно перевести жесткое высказывание Путина, британские журналисты издания The Guardian использовали перевод «маленькие хрюшки» для русского слова «подсвинки».

«Путин называет европейских лидеров “маленькими хрюшками” и заявляет, что Россия достигнет целей по Украине дипломатией или силой», — писало тогда издание.

Кроме этого, тогда же российский глава заявил, что Москва готова к диалогу, но если Киев отвергнет эту возможность, то для возвращения исторических территорий России придется использовать силу.

Президент также отреагировал на множественные заявления о якобы российской «агрессии» в адрес Евросоюза. По словам Путина, политики ряда европейских стран намеренно нагнетают страх и истерию вокруг возможной войны с Россией.

К тому же российский лидер категорически опроверг информацию о якобы планируемой «агрессии» против Европы, охарактеризовав ее как ложную и бредовую. Он добавил, что распространение подобных заявлений является попыткой манипулировать общественными настроениями. Напомним, что ранее министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул продолжающуюся подготовку НАТО к столкновению с Москвой.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше