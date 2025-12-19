Одна фраза Путина заставила паниковать европейцев: что сказал президент

К тому же российский лидер категорически опроверг информацию о якобы планируемой «агрессии» против Европы, охарактеризовав ее как ложную и бредовую. Он добавил, что распространение подобных заявлений является попыткой манипулировать общественными настроениями. Напомним, что ранее министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул продолжающуюся подготовку НАТО к столкновению с Москвой.