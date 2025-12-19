Одна фраза Путина заставила паниковать европейцев: что сказал президент

Европейские лидеры испуганы реакцией президента РФ Владимира Путина после резких слов о «подсвинках». Об этом сообщает немецкий телеканал Welt.
Ведущая телеканала заявила, что в Европейском союзе обсуждается множество вопросов, включая нарастающие угрозы. Она подчеркнула, что многие из них «испугались того, что он сказал».
«Европе действительно приходиться терпеть в данной ситуации», — призналась ведущая.
Ранее российский лидер буквально прошелся по «европейским подсвинкам». Подобное заявление прозвучало 17 декабря в рамках итоговой коллегии Минобороны РФ.
Так Путин сообщил, что США и ряд европейских стран верили в быстрый успех силовой стратегии и надеялись быстро ослабить и разрушить Россию.
Президент добавил, что РФ твердо стоит на своем в вопросах безопасности и настаивает на решении Запада выполнения обещаний не расширять НАТО. Любое движение альянса к границам РФ, по его словам, вызывает глубокую озабоченность.
Однако в попытке дословно перевести жесткое высказывание Путина, британские журналисты издания The Guardian использовали перевод «маленькие хрюшки» для русского слова «подсвинки».
«Путин называет европейских лидеров “маленькими хрюшками” и заявляет, что Россия достигнет целей по Украине дипломатией или силой», — писало тогда издание.
Кроме этого, тогда же российский глава заявил, что Москва готова к диалогу, но если Киев отвергнет эту возможность, то для возвращения исторических территорий России придется использовать силу.
Президент также отреагировал на множественные заявления о якобы российской «агрессии» в адрес Евросоюза. По словам Путина, политики ряда европейских стран намеренно нагнетают страх и истерию вокруг возможной войны с Россией.
К тому же российский лидер категорически опроверг информацию о якобы планируемой «агрессии» против Европы, охарактеризовав ее как ложную и бредовую. Он добавил, что распространение подобных заявлений является попыткой манипулировать общественными настроениями. Напомним, что ранее министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул продолжающуюся подготовку НАТО к столкновению с Москвой.