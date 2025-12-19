Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон призвал Европу возобновить диалог с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что Европе было бы полезно возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что Европе было бы полезно возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передаёт агентство AFP, Макрон заявил, что в интересах как европейцев, так и украинцев найти подходящую основу для восстановления такого обсуждения в ближайшие недели.

«Я считаю, что в наших интересах как европейцев и украинцев найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии», — заявил Макрон.

Ранее сообщалось, что Евросоюз одобрил предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы, обеспеченного бюджетом ЕС, с возможностью его последующего возмещения за счёт замороженных российских активов.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше