Макрон призвал Европу возобновить диалог с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что Европе было бы полезно возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Как передаёт агентство AFP, Макрон заявил, что в интересах как европейцев, так и украинцев найти подходящую основу для восстановления такого обсуждения в ближайшие недели.
«Я считаю, что в наших интересах как европейцев и украинцев найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии», — заявил Макрон.
