Кошта: Евросоюз продлил санкции против России ещё на полгода

Все 19 пакетов ограничительных мер, введённых к настоящему моменту, продлеваются единовременно в соответствии с установленной практикой — до 31 января и 31 июля каждого года.
Также на саммите Евросоюза был утверждён объём финансовой поддержки для Украины на ближайшие два года. Как следует из сообщения Антониу Кошты, Киев получит 90 миллиардов евро в течение 2026 и 2027 годов. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уточнил, что ЕС профинансирует Киев за счёт займа под ноль процентов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал такое решение пустой тратой средств.
