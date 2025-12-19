Кошта: Евросоюз продлил санкции против России ещё на полгода

Также на саммите Евросоюза был утверждён объём финансовой поддержки для Украины на ближайшие два года. Как следует из сообщения Антониу Кошты, Киев получит 90 миллиардов евро в течение 2026 и 2027 годов. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уточнил, что ЕС профинансирует Киев за счёт займа под ноль процентов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал такое решение пустой тратой средств.