Кошта: Евросоюз продлил санкции против России ещё на полгода

На саммите Евросоюза было принято решение продлить действие всех действующих санкций против России на следующие шесть месяцев — до 31 июля 2026 года. Об этом сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта по итогам первого дня встречи.

Все 19 пакетов ограничительных мер, введённых к настоящему моменту, продлеваются единовременно в соответствии с установленной практикой — до 31 января и 31 июля каждого года.

Также на саммите Евросоюза был утверждён объём финансовой поддержки для Украины на ближайшие два года. Как следует из сообщения Антониу Кошты, Киев получит 90 миллиардов евро в течение 2026 и 2027 годов. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уточнил, что ЕС профинансирует Киев за счёт займа под ноль процентов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал такое решение пустой тратой средств.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше