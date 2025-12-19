Приморье и РУДН договорились о сотрудничестве

Губернатор края Олег Кожемяко побывал в Российском университете дружбы народов (РУДН) в Москве.
По словам ректора РУДН Олега Ястребова, главная цель университета — обучить и вернуть в регион квалифицированного специалиста, обладающего необходимыми компетенциями в различных сферах.
«Мы отличаемся от университетов Европы, Америки тем, что делаем качественного специалиста и возвращаем его в Африку, Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию, где они становятся, в том числе, лидерами государств, много действующих министров, членов парламента. Самое главное — это тысячи профессионалов: инженеров, врачей, учителей, агрономов, кто делает жизнь в своей стране лучше», — сказал ректор.
Олег Кожемяко встретился с приморскими студентами, многие из которых учатся на бюджете, и отметил, что Приморский край динамично развивается, строятся новые предприятия, и рассказал о мерах социальной поддержки для молодых специалистов.
«В Большом Камне работает судостроительный завод “Звезда”, рядом начинает строиться металлургический завод, планируем там создать культурно-развлекательную среду. Во Владивостоке судостроительная корпорация будет строить завод в бухте Промежуточная, в Находке строится высокотехнологичный завод минеральных удобрений. В крае работникам предприятий, сферы обслуживания, органов власти, бюджетной сферы предоставляется арендное жилье, которое в дальнейшем можно выкупить», — заявил Губернатор.
Также Олег Кожемяко и Олег Ястребов подписали соглашение о сотрудничестве. Основные вопросы касаются подготовки первоклассных специалистов в РУДН для Приморского края в формате целевого обучения, обмена экспертизой в области агропромышленного комплекса и управления водными ресурсами, создания новых совместных образовательных программ между РУДН и ведущими вузами края.