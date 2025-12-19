Приморье и РУДН договорились о сотрудничестве

«Мы отличаемся от университетов Европы, Америки тем, что делаем качественного специалиста и возвращаем его в Африку, Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию, где они становятся, в том числе, лидерами государств, много действующих министров, членов парламента. Самое главное — это тысячи профессионалов: инженеров, врачей, учителей, агрономов, кто делает жизнь в своей стране лучше», — сказал ректор.