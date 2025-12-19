В европейской стране неожиданно назвали помощь Киеву «потерянными деньгами»

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Евросоюз намерен профинансировать поддержку Киева за счет заимствования 90 млрд евро, при этом оставляя за собой право в дальнейшем задействовать замороженные российские активы. Этот вопрос стал одним из самых спорных на саммите.