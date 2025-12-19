Ричмонд
В европейской стране неожиданно назвали помощь Киеву «потерянными деньгами»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко высказался о решении Евросоюза профинансировать Украину за счет общеевропейского кредита.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко высказался о решении Евросоюза профинансировать Украину за счет общеевропейского кредита. Венгерский лидер заявил, что такие средства будут безвозвратно утрачены.

Комментарий Орбана прозвучал после того, как председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о договоренности стран ЕС выделить Украине 90 млрд евро помощи на 2026−2027 годы. Венгрия, как подчеркнул премьер, в этом механизме участия не принимает.

По словам Орбана, отказ Будапешта от участия является принципиальным. Он указал, что считает подобное финансирование заведомо бесперспективным и не видит в нем экономического смысла.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Евросоюз намерен профинансировать поддержку Киева за счет заимствования 90 млрд евро, при этом оставляя за собой право в дальнейшем задействовать замороженные российские активы. Этот вопрос стал одним из самых спорных на саммите.

Антониу Кошта, в свою очередь, подтвердил, что лидеры стран ЕС согласовали двухлетний пакет финансовой помощи Украине, однако детали источников и гарантий оставались предметом затяжных обсуждений.

Переговоры затянулись более чем на 13 часов. Финальным пунктом повестки стало обсуждение плана предоставления Бельгии гарантий для выделения Украине кредита с возможным использованием активов РФ. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер настаивал на получении от Евросоюза гарантий без установления предельного объема обязательств.

Читайте также: Стало известно, сколько денег выделит Евросоюз Киеву без российских активов.

