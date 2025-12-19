Эксперт Фомин оценил пользу подаренного Трампу ящика икры из Хабаровска

Американскому президенту Дональду Трампу передали ящик красной их из Хабаровского края. Полезен ли лидеру США этот деликатес, aif.ru рассказал вице-президент — исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
«Поскольку это полноценный продукт, который содержит все жиры, белки, углеводы, витамины, биологически активные вещества, то он полезен, особенно тяжело больным, потому что достаточно съесть 2−3 ложки в день, чтобы восполнить недостаток питательных веществ, аминокислот и так далее. Но есть нюансы — при сердечно-сосудистых заболеваниях икру красную можно употреблять с осторожностью, потому что это высоко холестериновый продукт и, соответственно, способствует откладыванию бляшек», — отметил он.
По словам эксперта, если просто полакомиться красной икрой и не переедать, то ничего страшного не будет.
«Также красная икра полезна детям, беременным женщинам. А вот людям старшего возраста желательно воздерживаться из-за высокого содержания холестерина», — добавил собеседник издания.
Ранее Фомин объяснил, в чем особенность переданной Трампу красной икры.