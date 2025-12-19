Эксперт Фомин оценил пользу подаренного Трампу ящика икры из Хабаровска

«Поскольку это полноценный продукт, который содержит все жиры, белки, углеводы, витамины, биологически активные вещества, то он полезен, особенно тяжело больным, потому что достаточно съесть 2−3 ложки в день, чтобы восполнить недостаток питательных веществ, аминокислот и так далее. Но есть нюансы — при сердечно-сосудистых заболеваниях икру красную можно употреблять с осторожностью, потому что это высоко холестериновый продукт и, соответственно, способствует откладыванию бляшек», — отметил он.