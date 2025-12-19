FT: ЕС выделит Украине €90 млрд в долг из собственных средств в 2026—2027 годах

По данным Financial Times, согласованный пакет предполагает выделение средств Украине в виде беспроцентного кредита, распределенного на два года. Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что речь идет именно о займе, а не о безвозвратной помощи, и подчеркнул, что замороженные активы России останутся нетронутыми. По его словам, эти средства будут сохраняться под санкциями до тех пор, пока Москва не выплатит Украине компенсацию, размер и механизм которой остаются предметом отдельных международных обсуждений.