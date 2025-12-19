Страны ЕС договорились изменить подход к разблокировке активов России

«Раньше активы РФ в ЕС могли быть разморожены, если бы хотя бы одна страна ЕС отказалась продлить это решение [о замораживании]. Теперь российские активы заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит репарации», — сказала фон дер Ляйен.
Она уточнила, что разморозка возможна только по решению квалифицированного большинства стран ЕС. Это означает, что «за» должны проголосовать минимум 16 из 27 стран, в которых проживает более 55% населения блока.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что кредит ЕС на 90 млрд евро для Украины будет беспроцентным. Киев начнёт возвращать его только после получения компенсаций от Москвы. По его словам, именно российские выплаты станут источником погашения долга. Мерц тоже подтвердил, что активы РФ останутся замороженными, пока Москва не выплатит Киеву компенсацию.
