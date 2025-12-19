Страны ЕС договорились изменить подход к разблокировке активов России

«Раньше активы РФ в ЕС могли быть разморожены, если бы хотя бы одна страна ЕС отказалась продлить это решение [о замораживании]. Теперь российские активы заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит репарации», — сказала фон дер Ляйен.