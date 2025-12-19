Ричмонд
Страны ЕС договорились изменить подход к разблокировке активов России

Теперь разблокировать замороженные в ЕС суверенные активы России можно только при условии, что за это проголосует квалифицированное большинство стран на саммите Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня встречи лидеров ЕС.

Источник: Life.ru

«Раньше активы РФ в ЕС могли быть разморожены, если бы хотя бы одна страна ЕС отказалась продлить это решение [о замораживании]. Теперь российские активы заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит репарации», — сказала фон дер Ляйен.

Она уточнила, что разморозка возможна только по решению квалифицированного большинства стран ЕС. Это означает, что «за» должны проголосовать минимум 16 из 27 стран, в которых проживает более 55% населения блока.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что кредит ЕС на 90 млрд евро для Украины будет беспроцентным. Киев начнёт возвращать его только после получения компенсаций от Москвы. По его словам, именно российские выплаты станут источником погашения долга. Мерц тоже подтвердил, что активы РФ останутся замороженными, пока Москва не выплатит Киеву компенсацию.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше