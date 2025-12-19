Три страны ЕС отказались от плана финансирования Киева на 2026−2027 годы

Европейские лидеры приняли решение о предоставлении Украине финансирования на 90 миллиардов евро под 0 процентов. Такой план не устроил Чехию, Словакию и Венгрию. Последние две вовсе не подписали совместное заявление саммита ЕС по Украине. Об этом свидетельствует соответствующий документ.