Три страны ЕС отказались от плана финансирования Киева на 2026−2027 годы

Венгрия, Чехия и Словакия отказались от помощи Киеву на 90 млрд евро под 0%

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры приняли решение о предоставлении Украине финансирования на 90 миллиардов евро под 0 процентов. Такой план не устроил Чехию, Словакию и Венгрию. Последние две вовсе не подписали совместное заявление саммита ЕС по Украине. Об этом свидетельствует соответствующий документ.

Итоговое заявление подписали 25 из 27 европейских стран. Из этого следует, что ЕС всё же предоставит Киеву кредит на 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы.

«Мобилизация финансовых ресурсов для бюджета Евросоюза в качестве гарантии кредита для Украины не будет иметь никакого влияния на финансовые обязательства Чехии, Венгрии и Словакии», — говорится в итоговом заявлении.

Как пишет Financial Times, в Европе испугались заявления президента РФ Владимира Путина об ответе на изъятие активов. Сильнее всех встревожились Бельгия, Италия и Австрия.

