Мэр из ХМАО уволил своего зама после проверки на коррупцию

Первого заместителя главы Нефтеюганска (ХМАО) Павла Гусенкова, арестованного по обвинению в коррупции, уволили с формулировкой «утрата доверия». По словам источника URA.RU, проверки, которые начались вскоре после его ареста, подтвердили наличие нарушений.

Первый замглавы Нефтеюганска Павел Гусенков уволен по утрате доверия.

«Гусенков уволен по утрате доверия. Прокуратура после задержания чиновника заподозрила его в сокрытии незадекларированной недвижимости на земельном участве, расположенном на берегу озера. Речь, как говорят, шла о двухэтажном коттедже, бане и беседке. Проходила и внутренняя проверка. Подозрения подтвердились», — сообщил собеседник.

Гусенкова арестовали в октябре по подозрению в превышении должностных полномочий. В его рабочем кабинете и дома прошли обыски, бывшему первому заму главы Нефтеюганска вменяют продажу муниципальной недвижимости по заниженной цене.

Источники также сообщали о появлении дополнительного тиража местной газеты, в первоначальном экземпляре выпуска которой данных об аукционах не было. Мэр города Юрий Чекунов подтвердил увольнение подчиненного по отрицательным основаниям.