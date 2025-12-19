Мэр из ХМАО уволил своего зама после проверки на коррупцию

Первый замглавы Нефтеюганска Павел Гусенков уволен по утрате доверия.
Первого заместителя главы Нефтеюганска (ХМАО) Павла Гусенкова, арестованного по обвинению в коррупции, уволили с формулировкой «утрата доверия». По словам источника URA.RU, проверки, которые начались вскоре после его ареста, подтвердили наличие нарушений.
«Гусенков уволен по утрате доверия. Прокуратура после задержания чиновника заподозрила его в сокрытии незадекларированной недвижимости на земельном участве, расположенном на берегу озера. Речь, как говорят, шла о двухэтажном коттедже, бане и беседке. Проходила и внутренняя проверка. Подозрения подтвердились», — сообщил собеседник.
Гусенкова арестовали в октябре по подозрению в превышении должностных полномочий. В его рабочем кабинете и дома прошли обыски, бывшему первому заму главы Нефтеюганска вменяют продажу муниципальной недвижимости по заниженной цене.
Источники также сообщали о появлении дополнительного тиража местной газеты, в первоначальном экземпляре выпуска которой данных об аукционах не было. Мэр города Юрий Чекунов подтвердил увольнение подчиненного по отрицательным основаниям.