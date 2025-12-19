Мэр из ХМАО уволил своего зама после проверки на коррупцию

«Гусенков уволен по утрате доверия. Прокуратура после задержания чиновника заподозрила его в сокрытии незадекларированной недвижимости на земельном участве, расположенном на берегу озера. Речь, как говорят, шла о двухэтажном коттедже, бане и беседке. Проходила и внутренняя проверка. Подозрения подтвердились», — сообщил собеседник.