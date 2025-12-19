Обнародовано, что страны ЕС начали тихую войну против Брюсселя из-за активов РФ

Напряженность вокруг темы финансирования Украины привела к тому, что лидеры стран ЕС были вынуждены остаться в Брюсселе на второй день саммита. В первый день договориться о параметрах поддержки Киева на 2026−2027 годы не удалось. Глава Евросовета прямо заявил, что участники не разъедутся, пока не будет найдено решение по деньгам.