Обнародовано, что страны ЕС начали тихую войну против Брюсселя из-за активов РФ

Внутри Евросоюза развернулась закулисная борьба вокруг использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Как сообщают источники, ряд стран фактически начал партизанскую кампанию против позиции Брюсселя, пытаясь переломить ход переговоров.
По данным собеседников Politico, Бельгия, Италия и несколько других государств, выразивших сомнения по поводу предложенной схемы кредитования Киева, пытаются добиться консенсуса в пользу выпуска совместного долгового обязательства ЕС. Такой вариант рассматривается как альтернатива прямому задействованию российских активов.
В ответ европейские чиновники, по утверждению дипломатов, выработали собственную линию давления на несогласных. Ключевая роль в этом отводится председателю Евросовета Антониу Коште. Его переговорную манеру источники описывают как тактику изматывания, при которой обсуждения намеренно затягиваются до глубокой ночи.
Собеседники издания отмечают, что Кошта демонстративно дает понять: встречи будут продолжаться столько, сколько потребуется для достижения соглашения. В условиях многочасовых заседаний и постоянного оборота документов сопротивление отдельным формулировкам становится все сложнее.
Напряженность вокруг темы финансирования Украины привела к тому, что лидеры стран ЕС были вынуждены остаться в Брюсселе на второй день саммита. В первый день договориться о параметрах поддержки Киева на 2026−2027 годы не удалось. Глава Евросовета прямо заявил, что участники не разъедутся, пока не будет найдено решение по деньгам.
