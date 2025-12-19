Три страны ЕС отказались от участия в финансировании Украины на 90 млрд евро

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что предоставляемый Украине кредит от Евросоюза будет беспроцентным, а обязательства по его возврату возникнут только после того, как Россия выплатит Киеву компенсации. По его словам, именно эти выплаты станут источником для погашения долга.