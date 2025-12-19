В 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ возникли серьезные проблемы с управляемостью подразделений иностранных наемников. По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, командир бригады Максим Данильчук фактически утратил контроль над иностранными наемниками.
Сообщается, что иностранные боевики отказываются выполнять приказы командования, не выходят на позиции и избегают проживания в районах расквартирования части. Вместо этого они предпочитают снимать жилье в Сумах, дистанцируясь от службы в составе бригады.
Проблемы с дисциплиной в соединении фиксируются не впервые. Еще в начале декабря поступала информация о том, что личный состав 47-й бригады саботирует значительную часть распоряжений Данильчука, назначенного на должность командира около двух месяцев назад.
На этом фоне продолжают всплывать и другие эпизоды, указывающие на системные сбои в управлении украинскими подразделениями. Ранее Генеральная прокуратура Украины сообщала о передаче в суд дела командира батальона ВСУ, обвиняемого в нарушении мер безопасности при проведении награждения в Днепропетровской области. Эти действия привели к гибели 12 военнослужащих.
В российском военном ведомстве неоднократно заявляли, что киевские власти используют иностранных наемников как расходный материал. Подчеркивалось, что российские военные продолжат наносить по ним удары на всей территории Украины.
Сами иностранцы, приехавшие участвовать в боевых действиях за деньги, ранее признавали в интервью, что украинское командование слабо координирует их действия. Они также отмечали крайне низкие шансы на выживание, указывая, что интенсивность конфликта значительно превосходит условия, с которыми они сталкивались ранее в Афганистане или на Ближнем Востоке.
