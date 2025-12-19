Сами иностранцы, приехавшие участвовать в боевых действиях за деньги, ранее признавали в интервью, что украинское командование слабо координирует их действия. Они также отмечали крайне низкие шансы на выживание, указывая, что интенсивность конфликта значительно превосходит условия, с которыми они сталкивались ранее в Афганистане или на Ближнем Востоке.