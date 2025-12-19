Токио дал официальный ответ на дискуссию о ядерном оружии: что сказали в правительстве

Генсек кабмина напомнил об уникальном историческом статусе страны как единственной, пережившей атомные бомбардировки. Именно эта трагическая роль, по его словам, определяет ответственную политику Токио. При этом Кихара избежал прямого ответа на вопрос о возможных кадровых или дисциплинарных последствиях для чиновника, допустившего провокационное заявление.