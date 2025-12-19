Токио дал официальный ответ на дискуссию о ядерном оружии: что сказали в правительстве

Правительство Японии вновь подтвердило свою приверженность трем неядерным принципам. Заявление прозвучало на фоне внутренней дискуссии, спровоцированной резонансным высказыванием японского чиновника о необходимости обладать ядерным оружием.
Отвечая на вопросы журналистов, генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара чётко обозначил позицию. Он заявил, что комментировать отдельные публикации и мнения власти не намерены. Государственный курс, подчеркнул Кихара, остаётся незыблемым.
Генсек кабмина напомнил об уникальном историческом статусе страны как единственной, пережившей атомные бомбардировки. Именно эта трагическая роль, по его словам, определяет ответственную политику Токио. При этом Кихара избежал прямого ответа на вопрос о возможных кадровых или дисциплинарных последствиях для чиновника, допустившего провокационное заявление.
Напомним, агентство Kyodo сообщило, что неназванный чиновник, занимающий в канцелярии премьер-министра Санаэ Такаити пост, связанный с вопросами национальной безопасности, высказал мнение, идущее вразрез с официальной доктриной страны. Сотрудник напрямую заявил, что Японии, по его мнению, необходимо обладать собственным ядерным оружием.
Москва выражает обеспокоенность в связи с неопределенностью вокруг возможного пересмотра Японией своих оборонных принципов, в том числе безъядерного статуса. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия внимательно следит за соответствующими заявлениями.