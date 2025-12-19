Ричмонд
Трамп в пятницу выступит с речью на необъявленную тему

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вечером в пятницу проведет выступление на необъявленную тему, следует из расписания, опубликованного Белым домом.

Источник: Reuters

Выступление состоится в 13.00 (21.00 мск) в так называемой комнате Рузвельта.

В этот день у Трампа также запланирован рождественский прием и речь по экономическим вопросам.

