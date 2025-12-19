Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в выдаче кредита Киеву

Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались участвовать в выдаче Украине беспроцентного кредита на сумму €90 млрд.

Источник: Аргументы и факты

в обеспечении кредита Киеву на сумму €90 млрд, следует из опубликованного заявления Совета ЕС.

«Любая мобилизация ресурсов бюджета ЕС в качестве гарантии по этому кредиту не повлияет на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии», — говорится в публикации.

Уточняется, что соответствующее решение по Украине «твердо поддержали 25 государств сообщества» из 27.

Ранее в пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил, что страны ЕС достигли договоренности о выделении Украине €90 млрд. Эти средства планируется предоставить в качестве поддержки на период 2026—2027 годов.