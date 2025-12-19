Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в выдаче кредита Киеву

в обеспечении кредита Киеву на сумму €90 млрд, следует из опубликованного заявления Совета ЕС.
«Любая мобилизация ресурсов бюджета ЕС в качестве гарантии по этому кредиту не повлияет на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии», — говорится в публикации.
Уточняется, что соответствующее решение по Украине «твердо поддержали 25 государств сообщества» из 27.
Ранее в пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил, что страны ЕС достигли договоренности о выделении Украине €90 млрд. Эти средства планируется предоставить в качестве поддержки на период 2026—2027 годов.