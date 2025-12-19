Ричмонд
Мерц: представители ФРГ примут участие в переговорах по Украине в США

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что представители ФРГ примут участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые намечены на ближайшие дни.

Источник: Reuters

«Теперь нам нужно подождать и посмотреть, что будет обсуждаться в США в ближайшие дни. От нас принимают участие представители. Я по-прежнему уверен, что мы сохраним единый подход между Америкой, Украиной и Европой. А затем нам нужно посмотреть, как отреагирует Россия», — заявил Мерц журналистам по итогам первого дня саммита ЕС. «В любом случае, в худшем случае, мы должны ожидать продолжения финансирования Украины еще дольше», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, как влияет на солидарность с Украиной появление новых подробностей о диверсии на «Северных потоках», Мерц отметил, что «это не сыграло никакой роли в обсуждениях вчера и сегодня».

Ранее портал Axios со ссылкой на источник в американской администрации сообщил, что новый раунд переговоров между США и Украиной может пройти в ближайшие выходные на уровне военных и представителей рабочих групп. Как писал портал, ожидается, что предстоящие переговоры пройдут «где-то в США, возможно, в Майами [штат Флорида], в них примут участие рабочие группы и военные, которые будут изучать карты».

Первый раунд переговоров делегаций США и Украины прошел в Берлине 14 декабря, он длился около пяти часов. Стороны продолжили переговоры в понедельник утром, встреча длилась около двух часов. В состав делегации США входят спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвовали Владимир Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

