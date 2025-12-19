На итоговой пресс-конференции после саммита Евросовета президент Франции Эммануэль Макрон чётко обозначил цель нового масштабного финансового решения. Кредит Европейского союза Украине в размере 90 миллиардов евро, по его словам, призван обеспечить Киев средствами для продолжения конфликта.
Макрон назвал это решение наиболее реалистичным и практичным из возможных. Оно, как подчеркнул французский лидер, должно создать гарантии, что с 2026 года Украина получит необходимые ресурсы для финансирования своей армии.
Напомним, председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что участники саммита ЕС договорились о выделении Украине финансовой помощи в размере 90 млрд евро на период 2026—2027 годов.
Прежде официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Киев разворовывает миллиарды, которые власти получают за продвижение «антиценностей». Дипломат подчеркнула, что европейские элиты спонсируют Киев за такое продвижение.