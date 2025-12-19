Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кошта указал источник финансирования кредита для Украины

Кошта объявил, что ЕС выделит Украине кредит в 90 млрд евро, который будет основан на бюджете Союза и может быть погашен за счет замороженных активов России.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Европейский Союз предоставит Украине кредит на 90 млрд евро. Этот займ будет основан на бюджете ЕС и может быть погашен за счет замороженных активов России. Заявление было сделано по итогам саммита Евросовета.

Кошта отметил, что в октябре было принято решение о том, что ЕС возьмет на себя обязательства по покрытию неотложных финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы. Он также подчеркнул, что Россия не сможет вернуть свои замороженные активы до тех пор, пока не прекратится конфликт на Украине.

Он добавил, что ЕС оставляет за собой право использовать замороженные активы России для погашения данного кредита.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые меры, касающиеся изъятия российских активов на Западе, получат ответ со стороны России.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше