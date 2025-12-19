Кошта указал источник финансирования кредита для Украины

Кошта отметил, что в октябре было принято решение о том, что ЕС возьмет на себя обязательства по покрытию неотложных финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы. Он также подчеркнул, что Россия не сможет вернуть свои замороженные активы до тех пор, пока не прекратится конфликт на Украине.