Кошта указал источник финансирования кредита для Украины

Председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Европейский Союз предоставит Украине кредит на 90 млрд евро. Этот займ будет основан на бюджете ЕС и может быть погашен за счет замороженных активов России. Заявление было сделано по итогам саммита Евросовета.
Кошта отметил, что в октябре было принято решение о том, что ЕС возьмет на себя обязательства по покрытию неотложных финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы. Он также подчеркнул, что Россия не сможет вернуть свои замороженные активы до тех пор, пока не прекратится конфликт на Украине.
Он добавил, что ЕС оставляет за собой право использовать замороженные активы России для погашения данного кредита.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые меры, касающиеся изъятия российских активов на Западе, получат ответ со стороны России.