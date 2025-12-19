Ричмонд
Трамп выступит с речью на необъявленную тему в день прямой линии с Путиным

Белый дом анонсировал выступление Трампа, но не раскрыл его сути.

Источник: Комсомольская правда

В опубликованном расписании президента США Дональда Трампа на пятницу появился интригующий пункт. Согласно документу, вечером глава государства выступит с речью, тема которой официально не объявлена.

Мероприятие запланировано на 13:00 по времени Восточного побережья США (21:00 по московскому времени). Местом для выступления выбрана так называемая комната Рузвельта в Белом доме.

Таинственное выступление, анонсированное в день прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, станет частью насыщенного дня. В тот же день в графике Трампа значатся традиционный рождественский приём и отдельная речь, посвящённая экономическим вопросам страны.

Ранее KP.RU сообщал, что россияне активно направляют свои вопросы Владимиру Путину. Только за 16 декабря в Кремль поступило более двух миллионов обращений. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вопросы социального обеспечения превалируют среди обращений граждан.

