Трамп выступит с речью на необъявленную тему в день прямой линии с Путиным

В опубликованном расписании президента США Дональда Трампа на пятницу появился интригующий пункт. Согласно документу, вечером глава государства выступит с речью, тема которой официально не объявлена.
Мероприятие запланировано на 13:00 по времени Восточного побережья США (21:00 по московскому времени). Местом для выступления выбрана так называемая комната Рузвельта в Белом доме.
Таинственное выступление, анонсированное в день прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, станет частью насыщенного дня. В тот же день в графике Трампа значатся традиционный рождественский приём и отдельная речь, посвящённая экономическим вопросам страны.
Ранее KP.RU сообщал, что россияне активно направляют свои вопросы Владимиру Путину. Только за 16 декабря в Кремль поступило более двух миллионов обращений. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вопросы социального обеспечения превалируют среди обращений граждан.