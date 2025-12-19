ЕС не намерен отдавать Путину российские активы, заявил премьер Бельгии

Евросоюз не планирует возвращать России её заблокированные активы. Об этом заявил по итогам первого дня саммита ЕС премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, подчеркнув, что у ЕС «нет ни малейшего намерения отдавать Путину российские активы». Его позиция связана с поддержкой бессрочной заморозки российских средств в бельгийской юрисдикции, хотя Бельгии удалось воспрепятствовать их прямой экспроприации для финансирования Украины.