ЕС не намерен отдавать Путину российские активы, заявил премьер Бельгии

Евросоюз не планирует возвращать России её заблокированные активы. Об этом заявил по итогам первого дня саммита ЕС премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, подчеркнув, что у ЕС «нет ни малейшего намерения отдавать Путину российские активы». Его позиция связана с поддержкой бессрочной заморозки российских средств в бельгийской юрисдикции, хотя Бельгии удалось воспрепятствовать их прямой экспроприации для финансирования Украины.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что для возврата активов теперь потребуется специальное решение саммита ЕС, принимаемое квалифицированным большинством голосов. Она также отметила, что ЕС не намерен возвращать средства до тех пор, пока Россия не выплатит репарации Украине, объём которых, по оценкам Брюсселя, превышает 500 миллиардов евро.
В настоящее время в ЕС заблокировано около 210 миллиардов евро российских активов, из которых примерно 185 миллиардов находятся в Бельгии.
Ранее сообщалось, что Евросоюз одобрил предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы, обеспеченного бюджетом ЕС, с возможностью его последующего возмещения за счёт замороженных российских активов.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.