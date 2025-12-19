Подоляка: Ми-24 ВСУ сбит дроном-истребителем с ракетами

Вертолет Ми-24, потерю которого признали в ВСУ, был поражен беспилотником-истребителем, сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.
«БПЛА “Герань” сбил вертолет Ми-24 ВВС Украины… По крайней мере, это следует из сообщения о потере машины и экипажа», — написал он.
По версии Подоляки, вертолет противника был сбит дроном, оснащенным ракетами класса «воздух-воздух» Р-60.
«Этот вертолет смело можно записывать в актив наших расчетов БПЛА», — считает блогер.
Напомним, накануне 12-я отдельная бригада армейской авиации ВСУ сообщила о потере Ми-24. По данным украинских военных, экипаж вертолета погиб при выполнении боевого задания.
Информации о месте и обстоятельствах потери вертолета нет.
Ранее стало известно о потере ВСУ 8 декабря «на восточном направлении» истребителя Су-27 и гибели пилота. По мнению Подоляки, этот самолет также мог быть сбит выпущенной дроном ракетой.
Сообщалось, что Су-27 стал девятым самолетом, потерянным ВСУ с начала 2025 года. Ранее противник лишился трех F-16, трех Су-27, а также Mirage 2000−5F и МиГ-29.