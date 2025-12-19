Ричмонд
Госсекретарь Совбеза раскрыл самую главную внешнюю угрозу для Беларуси

Госсекретарь Совета безопасности сказал, что является самой главной угрозой для Беларуси извне.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в кулуарах Всебелорусского народного собрания 18 декабря раскрыл самую главную внешнюю угрозу для Беларуси. Подробности сообщает Spputnik.by.

— Самая главная, на мой взгляд, угроза, это то, что сегодня творится в головах политического руководства наших стран-соседей: польского, прибалтийского руководства, в головах руководства Евросоюза и европейских политиков, — заявил госсекретарь Совбеза.

Вольфович уточнил, что Беларусь является миролюбивой страной, которая настроена на добрососедские отношения, на взаимовыгодный диалог. Он добавил, что именно это необходимо попытаться донести до руководства западных стран:

— Объяснять надо, но я так думаю, что, к сожалению, это польское и прибалтийское политическое руководство не самостоятельно в принятии решений.

Государственный секретарь обратил внимание, что политическое руководство Польши и Прибалтики ждут отмашку прежде всего от американцев. И заметил: когда отмашка будет дана, то они начнут выстраивать диалог с Беларусью.

Кстати, мы собрали главное из выступления президента Беларуси: что сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025.

Ранее Александр Лукашенко сказал, что «Орешник» уже находится в Беларуси и заступает на боевое дежурство.

Тем временем Лукашенко сказал о полетах украинских беспилотников над Беларусью.

Кроме того, Лукашенко заявил о ликвидации «бчбшника» в Беларуси, ранившего троих милиционеров: «Один тяжело ранен, двое — полегче».

