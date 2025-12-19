Госсекретарь Совбеза раскрыл самую главную внешнюю угрозу для Беларуси

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в кулуарах Всебелорусского народного собрания 18 декабря раскрыл самую главную внешнюю угрозу для Беларуси. Подробности сообщает Spputnik.by.
— Самая главная, на мой взгляд, угроза, это то, что сегодня творится в головах политического руководства наших стран-соседей: польского, прибалтийского руководства, в головах руководства Евросоюза и европейских политиков, — заявил госсекретарь Совбеза.
Вольфович уточнил, что Беларусь является миролюбивой страной, которая настроена на добрососедские отношения, на взаимовыгодный диалог. Он добавил, что именно это необходимо попытаться донести до руководства западных стран:
— Объяснять надо, но я так думаю, что, к сожалению, это польское и прибалтийское политическое руководство не самостоятельно в принятии решений.
Государственный секретарь обратил внимание, что политическое руководство Польши и Прибалтики ждут отмашку прежде всего от американцев. И заметил: когда отмашка будет дана, то они начнут выстраивать диалог с Беларусью.
Ранее Александр Лукашенко сказал, что «Орешник» уже находится в Беларуси и заступает на боевое дежурство.
Тем временем Лукашенко сказал о полетах украинских беспилотников над Беларусью.
Кроме того, Лукашенко заявил о ликвидации «бчбшника» в Беларуси, ранившего троих милиционеров: «Один тяжело ранен, двое — полегче».