Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Бельгии прокомментировал отказ от конфискации российских активов

Решение Евросоюза отказаться от прямого использования российских суверенных активов для финансирования Украины и вместо этого привлечь средства на финансовых рынках стало, по словам премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, победой международного права.

Решение Евросоюза отказаться от прямого использования российских суверенных активов для финансирования Украины и вместо этого привлечь средства на финансовых рынках стало, по словам премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, победой международного права.

На итогах саммита ЕС он заявил, что такой подход позволил избежать создания опасного прецедента, способного подорвать правовую определённость в мире.

Де Вевер подчеркнул, что Европа подтвердила приверженность принципу уважения закона даже в сложных условиях и под давлением.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не планирует возвращать России её заблокированные активы. Об этом заявил по итогам первого дня саммита ЕС премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, подчеркнув, что у ЕС «нет ни малейшего намерения отдавать Путину российские активы».

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше