Премьер Бельгии прокомментировал отказ от конфискации российских активов

Ранее сообщалось, что Евросоюз не планирует возвращать России её заблокированные активы. Об этом заявил по итогам первого дня саммита ЕС премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, подчеркнув, что у ЕС «нет ни малейшего намерения отдавать Путину российские активы».