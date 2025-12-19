Трамп выступит с заявлением на необъявленную тему 19 декабря

Президент США Дональд Трамп выступит 19 декабря с речью на тему, которая пока не раскрыта.
Согласно расписанию, опубликованному Белым домом, выступление пройдет в 13:00 по местному времени (21:00 мск) в комнате Рузвельта.
В этот же день у Трампа будет рождественский приём, а также он произнесёт речь, посвящённую экономическим вопросам.
Ранее Трамп подписал новый оборонный бюджет. В рамках него предусмотрено госфинансирование Украины через программу закупок оружия Ukraine Security Assistance Initiative на следующий год в 400 млн долларов. Кроме того, аналогичная сумма планируется к выделению в 2027 году.
