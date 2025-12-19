Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп выступит с заявлением на необъявленную тему 19 декабря

Президент США Дональд Трамп выступит с речью 19 декабря на тему, детали которой еще не обнародованы.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп выступит 19 декабря с речью на тему, которая пока не раскрыта.

Согласно расписанию, опубликованному Белым домом, выступление пройдет в 13:00 по местному времени (21:00 мск) в комнате Рузвельта.

В этот же день у Трампа будет рождественский приём, а также он произнесёт речь, посвящённую экономическим вопросам.

Ранее Трамп подписал новый оборонный бюджет. В рамках него предусмотрено госфинансирование Украины через программу закупок оружия Ukraine Security Assistance Initiative на следующий год в 400 млн долларов. Кроме того, аналогичная сумма планируется к выделению в 2027 году.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше