Подоляка: войска РФ берут в клещи Терноватое под Гуляйполем

Ранее стало известно о начале боев за днепропетровское село Братское, расположенное в 12 километрах от Терноватого. Подоляка считает, что после освобождения Братского можно ожидать начала штурма российскими военными Терноватого. По мнению блогера, в случае перехода поселка под контроль войск РФо оборона ВСУ на данном участке линии боевого соприкосновения «посыплется», как ранее на реке Янчур.