Подоляка: войска РФ берут в клещи Терноватое под Гуляйполем

Продвигающиеся на гуляйпольском направлении российские подразделения берут в клещи поселок Терноватое, сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.
Согласно его сведениям, российские военные расширили плацдарм на западном берегу реки Гайчур к северу от Терноватого и приближаются к этому населенному пункту с северо-востока.
Подоляка сообщил также о существенном расширении подразделениями РФ плацдарма к юго-востоку от Терноватого.
«Фактически мы тем самым объединили два наших мини-плацдарма и создали один устойчивый, который теперь приобретает оперативно-тактическое значение. И теперь Терноватое, тем самым, мы берем в клещи», — написал блогер.
Ранее стало известно о начале боев за днепропетровское село Братское, расположенное в 12 километрах от Терноватого. Подоляка считает, что после освобождения Братского можно ожидать начала штурма российскими военными Терноватого. По мнению блогера, в случае перехода поселка под контроль войск РФо оборона ВСУ на данном участке линии боевого соприкосновения «посыплется», как ранее на реке Янчур.