Сийярто: без соглашения США и России мира на Украине не будет

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Соглашение на высшем уровне между Россией и Соединенными Штатами является обязательным условием для мирного урегулирования конфликта на Украине и долгосрочной стабильности в Европе в сфере безопасности. Об этом заявил в беседе с ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Источник: AP 2024

«Мы держим пальцы крестиком и надеемся на успех переговоров высокого уровня между США и Россией. Мы крайне четко осознаем, что решение может быть достигнуто только в случае соглашения на высшем уровне между США и Российской Федерацией. Без такого рода соглашения мир на Украине не может быть гарантирован. Без такого соглашения нельзя говорить о долгосрочной стабильности в Европе в сфере безопасности», — сказал глава МИД.

