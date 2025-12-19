Сийярто: без соглашения США и России мира на Украине не будет

«Мы держим пальцы крестиком и надеемся на успех переговоров высокого уровня между США и Россией. Мы крайне четко осознаем, что решение может быть достигнуто только в случае соглашения на высшем уровне между США и Российской Федерацией. Без такого рода соглашения мир на Украине не может быть гарантирован. Без такого соглашения нельзя говорить о долгосрочной стабильности в Европе в сфере безопасности», — сказал глава МИД.