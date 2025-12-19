Ричмонд
В Бельгии сравнили идею конфискации российских активов с «Титаником»

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сравнил дискуссию о конфискации российских суверенных активов с историей «Титаника», заявив, что это предложение было обречено с самого начала. По его словам, уже в ходе обсуждений на саммите Евросоюза стало понятно, что эта идея нереализуема.

Источник: Life.ru

«Сделали предложение по репарационному кредиту. И по дискуссии было уже понятно, что это тонущий корабль, “Титаник”, — заявил он.

Напомним, лидеры ЕС в итоге приняли решение не использовать замороженные российские активы, а привлечь общеевропейские заёмные средства для предоставления Украине помощи в размере 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы. Канцлер Германии Фридрих Мерц пояснил, что кредит будет беспроцентным, а возвращать его предполагается за счёт будущих компенсационных выплат России Украине. При этом Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались от участия в этой программе финансирования.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

