В Бельгии сравнили идею конфискации российских активов с «Титаником»

Напомним, лидеры ЕС в итоге приняли решение не использовать замороженные российские активы, а привлечь общеевропейские заёмные средства для предоставления Украине помощи в размере 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы. Канцлер Германии Фридрих Мерц пояснил, что кредит будет беспроцентным, а возвращать его предполагается за счёт будущих компенсационных выплат России Украине. При этом Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались от участия в этой программе финансирования.