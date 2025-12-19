Ричмонд
Премьер Бельгии де Вевер пошутил про дачу в Санкт-Петербурге

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что ему надо ехать на дачу в Санкт-Петербург.

Источник: Аргументы и факты

Высказавшийся против идеи о конфискации замороженных активов РФ премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в ходе пресс-конференции пошутил, что ему надо ехать на дачу в Санкт-Петербург.

«Сейчас мне нужно ехать на свою дачу в Санкт-Петербург, где мой сосед — Депардье, а через дорогу — Асад. И я думаю, что смогу стать там мэром… Напишите об этом», — сказал бельгийский чиновник.

Напомним, ранее Барт де Вевер заявил, что возможное изъятие активов РФ может противоречить нормам международного права, отметив, что подобные шаги не имеют прецедентов в мировой истории, включая период Второй мировой войны.