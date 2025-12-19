Дмитриев: Отмена незаконной схемы использования активов РФ станет победой права

Он отметил, что если информация об отмене первоначально предложенной ЕС схемы использования российских международных резервов для финансирования Украины подтвердится, это будет значимым событием. По его мнению, это станет победой не только для принципов права, но и для тех «голосов разума» в Европе, которые выступали в защиту интересов Евросоюза.