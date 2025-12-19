Дмитриев: Отмена незаконной схемы использования активов РФ станет победой права

Отказ от незаконной схемы использования ЕС российских активов для финансирования Украины станет крупной победой для права и здравого смысла. Соответствующее заявление сделал спецпредставитель президента России, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Кирилл Дмитриев в социальной сети X.
Он отметил, что если информация об отмене первоначально предложенной ЕС схемы использования российских международных резервов для финансирования Украины подтвердится, это будет значимым событием. По его мнению, это станет победой не только для принципов права, но и для тех «голосов разума» в Европе, которые выступали в защиту интересов Евросоюза.
«Если это правда, то отмена первоначально предложенной ЕС незаконной схемы использования российских международных резервов для финансирования Украины станет крупной победой для права и здравого смысла, а также для голосов разума в Европе, которые защищали ЕС/евро/Euroclear», — написал Дмитриев.
Напомним, в Брюсселе 18−19 декабря проходит саммит Евросоюза. Одной из главных тем для обсуждения стал вопрос использования замороженных в ЕС российских активов. Однако европейцам не удалось прийти к соглашению по их изъятию.