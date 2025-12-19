Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: Отмена незаконной схемы использования активов РФ станет победой права

Глава РФПИ Дмитриев назвал отказ ЕС от схемы с изъятием резервов РФ победой здравого смысла.

Источник: Комсомольская правда

Отказ от незаконной схемы использования ЕС российских активов для финансирования Украины станет крупной победой для права и здравого смысла. Соответствующее заявление сделал спецпредставитель президента России, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

Он отметил, что если информация об отмене первоначально предложенной ЕС схемы использования российских международных резервов для финансирования Украины подтвердится, это будет значимым событием. По его мнению, это станет победой не только для принципов права, но и для тех «голосов разума» в Европе, которые выступали в защиту интересов Евросоюза.

«Если это правда, то отмена первоначально предложенной ЕС незаконной схемы использования российских международных резервов для финансирования Украины станет крупной победой для права и здравого смысла, а также для голосов разума в Европе, которые защищали ЕС/евро/Euroclear», — написал Дмитриев.

Напомним, в Брюсселе 18−19 декабря проходит саммит Евросоюза. Одной из главных тем для обсуждения стал вопрос использования замороженных в ЕС российских активов. Однако европейцам не удалось прийти к соглашению по их изъятию.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше