Беглов надеется на софинансирование строительства метро до «Пулково»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов надеется на федеральное софинансирование строительства метро до аэропорта «Пулково». Об этом он заявил в эфире телеканала «78».

По словам главы города, на развитие метро в ближайшие три года выделили 200 миллиардов рублей. Власти Петербурга также выразили готовность к проработке метро до «Пулково» с продлением до «Экспофорума» при софинансировании от государства.

Беглов отметил, что продление Кировско-Выборгской линии метро позволит привлечь около 1,5 триллиона рублей частных инвестиций в развитие южной планировочной зоны города.

— Мы сегодня выполняем несколько столичных функций. Одна из них—- проведение крупнейших форумов мирового уровня. (…) Приступаем к расширению мощностей аэропорта «Пулково». Он приблизился к пределу своей пропускной способности. А туристический поток в город продолжает расти, — заявил губернатор в беседе с телеканалом.

Также Беглов сообщил, что в период с 2028 по 2034 год в Санкт-Петербурге завершат строительство двух новых станций метро — «Гаванская» и «Морской фасад», которые станут продолжением Лахтинско-Правобережной линии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что самый современный российский состав серии «Москва-2026» вышел на Замоскворецкую линию метро. Перед этим поезд прошел контрольную обкатку без пассажиров, во время которой специалисты проверили каждую деталь.

