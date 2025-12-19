Премьер Бельгии назвал обсуждение конфискации активов РФ «Титаником»

По словам главы бельгийского правительства, предложение о так называемом репарационном кредите и ход дискуссии изначально свидетельствовали о нежизнеспособности этой инициативы. Он отметил, что в ходе обсуждения стало очевидно, что речь идет о «тонущем корабле».