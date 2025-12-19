Премьер Бельгии назвал обсуждение конфискации активов РФ «Титаником»

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сравнил идею и обсуждение конфискации российских активов с историей «Титаника». Такое заявление он сделал по итогам европейского саммита.
По словам главы бельгийского правительства, предложение о так называемом репарационном кредите и ход дискуссии изначально свидетельствовали о нежизнеспособности этой инициативы. Он отметил, что в ходе обсуждения стало очевидно, что речь идет о «тонущем корабле».
«И по дискуссии было уже понятно, что это тонущий корабль, “Титаник”», — сказал Де Вевер.
На саммите было принято решение отказаться от конфискации суверенных активов РФ и привлечь средства для Украины путем заимствований на финансовых рынках.
Напомним, ранее Барт де Вевер заявил, что возможное изъятие замороженных российских активов может противоречить нормам международного права.