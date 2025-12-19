Венгрия готова провести у себя встречу Путина и Трампа

Крайняя встреча дух лидеров прошла 15 августа 2025 года в Анкоридже (Аляска). Это первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа за более чем четыре года. Стороны обсуждали возможные варианты мирного урегулирования конфликта на Украине, однако по итогам переговоров прийти к немедленному соглашению не удалось. По итогам саммита заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва в плане украинского конфликта твердо придерживается тех пониманий, которые были достигнуты в форме рамочного соглашения между Путиным и Трампом.