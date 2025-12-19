Ричмонд
Венгрия готова провести у себя встречу Путина и Трампа

Будапешт в любой момент готов принять у себя встречу президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Также Венгрия готова предоставить площадку для переговоров на высоком уровне, направленных на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто заявил, что провести встречу Трампа и Путина в Венгрии — большая честь для страны.

«Мы, безусловно, готовы. Мы готовы к этому в любое время. Мы подтвердили эту решимость как в Вашингтоне, так и в Москве», — заявил Сийярто, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, если в США и России и существует тема, не вызывающая разногласий, то Венгрия — это как раз место возможной встречи. Для страны это, безусловно, стало бы большой честью, заключил Петер Сийярто.

Крайняя встреча дух лидеров прошла 15 августа 2025 года в Анкоридже (Аляска). Это первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа за более чем четыре года. Стороны обсуждали возможные варианты мирного урегулирования конфликта на Украине, однако по итогам переговоров прийти к немедленному соглашению не удалось. По итогам саммита заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва в плане украинского конфликта твердо придерживается тех пониманий, которые были достигнуты в форме рамочного соглашения между Путиным и Трампом.

