Дмитриев назвал отказ ЕС от использования активов РФ победой для права

Он отметил, что речь идёт об изначально незаконной схеме, предполагавшей задействование российских международных резервов. По его словам, ее отмена стала бы важным сигналом для европейской правовой системы.
«Если это правда, то отмена первоначально предложенной ЕС незаконной схемы использования российских международных резервов для финансирования Украины станет крупной победой для права и здравого смысла», — написал Дмитриев в соцсети X.
Он также подчеркнул, что такое решение поддержало бы «голоса разума в Европе», которые, по его мнению, выступали за защиту финансовой стабильности ЕС, евро и инфраструктуры Euroclear.
Напомним, лидеры ЕС в итоге приняли решение не использовать замороженные российские активы, а привлечь общеевропейские заёмные средства для предоставления Украине помощи в размере 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы. Канцлер Германии Фридрих Мерц пояснил, что кредит будет беспроцентным, а возвращать его предполагается за счёт будущих компенсационных выплат России Украине. При этом Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались от участия в этой программе финансирования.
