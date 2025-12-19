Член Совета Федерации ФС РФ Алексей Пушков прокомментировал недоумение главы европейской дипломатии Каи Каллас по поводу того, почему ряд государств доверяет России больше, чем Евросоюзу. Сенатор связал это с разрывом между заявлениями ЕС и его реальными действиями.
Пушков напомнил, что в Брюсселе исходят из простой логики: Европа выделяет больше финансовой помощи и остается крупным торговым партнером, а значит, ее позиция должна восприниматься как более убедительная. Однако на практике, отметил сенатор, эта схема не работает.
По его оценке, европейские политики говорят о миролюбии НАТО и приверженности демократическим ценностям, но затем следуют военные кампании и силовые вмешательства. В качестве примеров он указал бомбардировки Югославии, операции в Ираке и Ливии, а также попытки внешнего влияния на внутриполитические процессы в ряде стран, включая Грузию.
На этом фоне, считает Пушков, неудивительно, что третьи государства скептически относятся к заявлениям Евросоюза. Именно поэтому, по его словам, они чаще доверяют позиции России и не поддерживают санкционную политику ЕС.
Комментарий сенатора прозвучал на фоне недавних заявлений Каи Каллас о планах Евросоюза выделить Армении 15 млн евро. Эти средства, как сообщалось, предполагается направить на укрепление устойчивости страны и противодействие внешнему влиянию в преддверии парламентских выборов, запланированных на лето 2026 года.
