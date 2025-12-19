«Применение в очень короткое время и из любой точки». Минобороны сделало заявление про комплекс «Орешник» в Беларуси

Минобороны выступило с заявлением про «Орешник», который находится в Беларуси. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучил помощник министра — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Касинский.
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и парламенту на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания заявил, что комплекс «Орешник» находится в Беларуси с 17 декабря и заступает на боевое дежурство.
Касинский обратил внимание, что указанный факт для многих стал неожиданностью, если исходить из реакции западных СМИ и различных европейских стран.
— Главное, что должны понимать те, кто нас не любит, — это то, что мы никому не угрожаем этим оружием. Это очередной фактор сдерживания, наша реакция на те действия, которые происходят вокруг нашей страны. Именно военные приготовления, — пояснил начальник главного управления идеологической работы Минобороны.
По его словам, комплекс «Орешник» можно сравнить со снайперской винтовкой, только он большой дальности, а также большой разрушительной мощи. Его главный приоритет, уточнил Леонид Касинский, состоит в том, что он практически неуязвим для современных существующих в мире средств противовоздушной обороны:
— В ходе несения боевого дежурства он способен осуществлять применение в очень короткое время и из любой точки.
Кстати, мы собрали главное из выступления президента Беларуси: что сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025.
Тем временем государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович раскрыл самую главную внешнюю угрозу для Беларуси.
Ранее Лукашенко сказал о полетах украинских беспилотников над Беларусью.