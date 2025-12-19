«Применение в очень короткое время и из любой точки». Минобороны сделало заявление про комплекс «Орешник» в Беларуси

— Главное, что должны понимать те, кто нас не любит, — это то, что мы никому не угрожаем этим оружием. Это очередной фактор сдерживания, наша реакция на те действия, которые происходят вокруг нашей страны. Именно военные приготовления, — пояснил начальник главного управления идеологической работы Минобороны.