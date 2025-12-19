США приостанавливают розыгрыш грин-карт из-за стрельбы в университете

Власти Соединённых Штатов приостанавливают программу лотереи грин-карт (DV-1) после того, как выяснилось, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете прибыл в страну именно по этой визе. Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в своём сообщении в социальной сети X.