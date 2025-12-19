Ричмонд
США приостанавливают розыгрыш грин-карт из-за стрельбы в университете

Власти Соединённых Штатов приостанавливают программу лотереи грин-карт (DV-1) после того, как выяснилось, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете прибыл в страну именно по этой визе.

Власти Соединённых Штатов приостанавливают программу лотереи грин-карт (DV-1) после того, как выяснилось, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете прибыл в страну именно по этой визе. Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в своём сообщении в социальной сети X.

По её словам, стрелявший Клаудио Невис Валенти получил грин-карту через программу в 2017 году.

Ноэм отметила, что действует по указанию президента Дональда Трампа, чтобы предотвратить дальнейший вред американцам от этой программы.

Ранее сообщалось, что полиция ищет связь между стрельбой в Брауновском университете и убийством профессора Массачусетса.

