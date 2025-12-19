Орбан предрёк внукам европейцев расплату за кредиты Украине

Более того, Орбан считает, что такой шаг будет означать безвозвратную потерю возможности быстрого завершения конфликта России и Украины. Премьер также отметил, что Венгрия, Чехия и Словакия получили исключение и не будут участвовать в общем кредите. Тем самым, по его словам, они «спасли своих детей и внуков» от необходимости возвращать деньги, направленные на финансирование конфликта.