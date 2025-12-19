Ричмонд
Орбан предрёк внукам европейцев расплату за кредиты Украине

Расплачиваться за военный кредит Европейского союза Украине будут дети и внуки тех, кто принял такое решение. Очевидно, что украинцы никогда не вернут деньги, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе беседы с журналистами.

Источник: Life.ru

«Этот военный кредит никогда не вернётся, и тогда проценты и основной долг придётся выплатить тем, кто изначально предоставил этот военный кредит. Мы движемся в направлении эскалации, и одно можно сказать наверняка: даже наши внуки будут нести бремя последствий этого конфликта», — указал венгерский политик.

Более того, Орбан считает, что такой шаг будет означать безвозвратную потерю возможности быстрого завершения конфликта России и Украины. Премьер также отметил, что Венгрия, Чехия и Словакия получили исключение и не будут участвовать в общем кредите. Тем самым, по его словам, они «спасли своих детей и внуков» от необходимости возвращать деньги, направленные на финансирование конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что на саммите ЕС было решено предоставить Украине беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро для финансирования её потребностей в ближайшие два года. При этом согласия по использованию российских замороженных активов достичь не удалось. Орбан считает, что европейские деньги просто были выброшены «в трубу».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

